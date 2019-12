Exclusief voor abonnees Geen datum op filmpje: drifters vrijgesproken 03 december 2019

Politierechter Philip Hoste heeft drie automobilisten vrijgesproken die gefilmd werden terwijl ze aan het driften waren op een rotonde in Rumbeke. Reden: de datum waarop de feiten werden gepleegd, is niet bekend. De advocaten van de automobilisten halen zo hun slag thuis. Hun verdediging was gebaseerd op het feit dat in de dagvaarding de datum van de overtredingen niet was opgenomen. De feiten zouden tussen 9 januari en 10 januari 2018 gebeurd zijn. "Onze cliënten kunnen dan ook niet zeggen wie er achter het stuur zat", stelden de advocaten. "In hun vriendenkring worden wagens wel vaker uitgeleend. Een exact tijdstip van de overtreding is daarom onontbeerlijk - al is zelfs in dat geval lang niet zeker dat onze cliënten zich kunnen herinneren wie toen reed."

