Geen Dance With The Devils tijdens WK 02 februari 2018

00u00 0

De Voetbalbond zal dit jaar geen groots evenement organiseren bij de wedstrijden van de Rode Duivels op het WK in Rusland. Bij het vorige wereldkampioenschap, in 2014 in Brazilië, lokte 'Dance With The Devils' in samenwerking met Studio Brussel 30.000 bezoekers naar het Sportpaleis. Ook tijdens het EK in Frankrijk werden 'Dance With The Devils'-avonden georganiseerd en werd er zelfs een gelijknamig liedje uitgebracht door Zwartwerk, een groep met twee neven van Romelu Lukaku. "We zien het niet meer als de kerntaak van de Voetbalbond om dat soort mega-evenementen te organiseren", zegt Stefan Van Loock, woordvoerder van de KBVB. "We zoeken nog uit of we met een ander initiatief kunnen komen", klinkt het bij de VRT. (DB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN