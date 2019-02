Geen Cristiano Ronaldo, wel Kevin De Bruyne op hoes van 'Fifa 19' 16 februari 2019

Cristiano Ronaldo is van de hoes van het voetbalspel 'Fifa 19' gehaald, in de plaats staan Kevin De Bruyne, Neymar en Paulo Dybala er nu op. Waarom de Juventus-spits niet meer op het covertje mocht, wil de maker van sportspellen niet zeggen. Wel is geweten dat EA Sports allerminst opgezet is met het misbruikschandaal rond de stervoetballer van 33. Ronaldo zou in 2009 een vrouw hebben verkracht in een hotel in Las Vegas. De voetballer ontkent, en beweert dat hij een relatie met 'wederzijdse toestemming' had met het slachtoffer. Toch betaalde hij Kathryn Mayorga 375.000 dollar, zo bleek uit de documenten van Football Leaks - het schandaal dat het Duitse blad 'Der Spiegel' vorig jaar uitbracht.

