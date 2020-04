Exclusief voor abonnees Geen Covid-19-app tegen 3 mei 22 april 2020

00u00 0

Veel testcapaciteit en een 'tracing-app' die ons meldt wanneer we dicht bij een Covid-19-patiënt geweest zijn. Volgens velen is het een dubbele voorwaarde om een echte versoepeling van de lockdown mogelijk te maken. Maar de kans dat we tegen 3 mei zo'n app kunnen installeren, is zo goed als nihil. "Het lijkt me uitgesloten", zegt cryptoloog Bart Preneel van de KU Leuven. Hij werkt mee aan het zogenaamde DP-3T-project, samen met onderzoekers uit Zwitserland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. "Wij hebben vorige week een eerste versie uitgebracht. Maar die kan je niet zomaar uitrollen, ze moet nog uitgebreid worden getest én geïntegreerd in de nieuwe interfaces waaraan Google en Apple momenteel werken en die voor begin mei aangekondigd zijn. Ik verwacht pas over drie weken een app." (EV)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen