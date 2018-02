Geen Coucke tijdens KVO-Anderlecht 07 februari 2018

Zoek hem zaterdagavond niet in de spionkop van het Albertpark: Marc Coucke zal niet aanwezig zijn tijdens KV Oostende-Anderlecht. De voorzitter van de kustploeg, die vanaf volgende maand preses is bij paars-wit, is dan met zijn gezin op vakantie. Sowieso komt het forfait Coucke goed uit: om de licentiedossiers van beide teams niet in gevaar te brengen, mag hij zich officieel nog niet moeien met het beleid van Anderlecht. Insinuaties over belangenvermenging kan hij dan ook beter vermijden. Normaal gezien tekent het bestuur van de landskampioen overigens wel present aan zee zaterdag. (PJC/TTV)