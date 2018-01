Geen Coucke in Jan Breydel 26 januari 2018

Geen Marc Coucke gisteren in het Jan Breydelstadion. De voorzitter meldde zich ziek in de aanloop van de match en volgde de wedstrijd thuis in de zetel. Coucke had last van griep, maar uitte zich wel via Twitter: "Ai, in de match waarin we niets te verliezen hebben, hebben we nu al niets meer te winnen", merkte de voorzitter op na de 2-0 in de achtste minuut. (TTV)