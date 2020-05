Exclusief voor abonnees Geen coronasteun voor bedrijven in belastingparadijzen 25 mei 2020

De fiscus gaat alle beschikbare gegevens, waaronder info over buitenlandse bankrekeningen, gebruiken om zeker te zijn dat bedrijven die werken via belastingparadijzen geen coronasteun krijgen. Dat zegt minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) in 'De Tijd'. Het is de eerste keer dat ons land belastingvoordelen koppelt aan een verbod op constructies in fiscale paradijzen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld geen aanspraak maken op de maatregel over de voorafbetaling van vennootschapsbelasting als ze een dochterbedrijf hebben in een belastingparadijs, of als ze voor 100.000 euro of meer aan betalingen hebben gedaan aan vennootschappen daar, tenzij om "rechtmatige financiële of economische reden". Hoogleraar Fiscaal Recht Luc De Broe (KU Leuven) voorspelt dat de koppeling aan belastingparadijzen vanaf nu ook toegepast zal worden voor andere specifieke belastingvoordelen.

