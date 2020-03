Exclusief voor abonnees Geen competitie meer voor Meesseman 17 maart 2020

00u00 0

Zondag stond Emma Meesseman bij Ekaterinburg nog 28 minuten op het parket in de Russische Premier League en was ze topscoorster met 21 punten tegen Enisey, maar vandaag besliste de basketbalfederatie om de competitie stop te zetten tot 10 april. Vandaag is een training gepland bij Ekaterinburg. De speelsters wachten af of ze kunnen terugkeren naar huis. (VH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis