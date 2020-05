Exclusief voor abonnees Geen compensatie bij KV Mechelen 02 mei 2020

'Malinwa, no matter what.' Onder die slogan heeft KV Mechelen gisteren, exact een jaar na de bekerwinst, zijn abonnementenverkoop voor het seizoen 2020-2021 gelanceerd. Een abonnee zal alle thuiswedstrijden in de competitie kunnen bijwonen. Hoeveel matchen dat worden, is echter nog niet zeker door de coronacrisis en de onzekerheid rond het format voor volgend seizoen. Maar de prijs van een abonnement ligt hoe dan ook vast, 'no matter what'. Dat betekent geen verhoging indien er meer thuiswedstrijden komen bij verandering van het competitieformat. Maar ook geen verlaging of compensatie indien één of meerdere wedstrijden achter gesloten deuren moeten worden afgewerkt. Tot 31 mei kunnen bestaande of nieuwe abonnees genieten van voordelige tarieven. (ABD)

