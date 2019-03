Geen clean sheet voor Rouches, al acht matchen lang 15 maart 2019

00u00 0

Opvallend. Na de winterstop kon Standard nog geen enkele match de nul houden. Acht op een rij. Ongetwijfeld tot frustratie van doelman Ochoa - hij is aan een sterk seizoen bezig. De laatste clean sheet dateert van 26 december op Charleroi. "Misschien een kwestie van concentratie", denkt Kosanovic. Kan wel. Vaak liggen individuele foutjes aan de basis van de tegendoelpunten. Het is drie jaar geleden dat de Rouches nog eens zo een 'negatieve' reeks hadden. In het seizoen 2016-2017 slaagden ze er twaalf wedstrijden op rij niet in om de nul te houden. Kosanovic: "Maar ik ben optimistisch dat het ons in de komende wedstrijden wél zal lukken." (FDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN