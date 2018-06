Geen celstraf voor jongeren die dakloze doodslaan 14 juni 2018

00u00 0

Drie jongemannen die op 6 december 2014 een dakloze in Brussel zo hard toetakelden dat hij overleed, hebben straffen met uitstel gekregen. Zolang ze geen nieuw misdrijf plegen, moeten ze niet naar de gevangenis. Gaëtano R. (25), Yassine B. (25), en Gil V.E. (22) waren beschonken toen ze een 32-jarige man zonder reden afranselden. Het slachtoffer overleed vier dagen later aan de zware hersenletsels. De daders gaven zichzelf aan, nadat beelden van bewakingscamera's verspreid waren. De oudsten werden veroordeeld tot 48 maanden met uitstel, Gil V.E. tot 40 maanden met uitstel, voor vrijwillige slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, maar zonder het oogmerk te doden. (ND)