Exclusief voor abonnees Geen buitenlandse coronapatiënten in onze ziekenhuizen 27 maart 2020

00u00 0

België gaat voorlopig geen coronapatiënten uit andere landen opnemen. Vragen uit Nederland en Italië om patiënten over te nemen werden geweigerd, bevestigt het kabinet van premier Sophie Wilmès (MR). Zolang de piek van de epidemie hier nog niet bereikt is, wil de regering de bedden vrijhouden voor wie in ons land woont. In Nederland is de grensprovincie Noord-Brabant het zwaarst getroffen, maar premier Mark Rutte verzekerde Wilmès dat zijn land nog voldoende capaciteit heeft in andere provincies. Als België sneller dan andere landen over de coronapiek heen zou zijn, is de opname van buitenlandse patiënten wel een optie.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis