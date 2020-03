Exclusief voor abonnees Geen btw op schenking medische hulpgoederen 24 maart 2020

Bedrijven die voorraden van medische hulpgoederen schenken aan ziekenhuizen en zorginstellingen hoeven daarop geen btw meer te betalen. Ook de productie ervan mag voortaan in rekening gebracht worden als beroepskost. "Bedrijven schenken beschikbare voorraden van medische hulpgoederen weg aan ziekenhuizen of storten zich op de productie om tekorten aan te vullen. Denk bijvoorbeeld aan stokerijen die plots zijn overgeschakeld op de productie van ontsmettingsalcohol. Met deze beslissing hoeven zij zich geen zorgen te maken over extra kosten", zegt vicepremier Alexander De Croo (Open Vld). Partijgenoot Philippe De Backer, de minister die de taskforce Medische Hulpgoederen leidt, is tevreden met de beslissing om "solidariteit achteraf niet financieel af te straffen". Je kan trouwens ook via de al bestaande kanalen giften in geld doen aan ziekenhuizen en zorginstellingen. Vanaf 40 euro heb je recht op een belastingvermindering. (IVDE)

