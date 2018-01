Geen breuken voor Michael Vanthourenhout 00u00 0

Goed nieuws voor Michael Vanthourenhout (Marlux-Bingoal). Zijn rechterhand, die hij bezeerde in de GP Sven Nys, mocht gisteren uit het gips. Een bijkomende CT-scan sloot een barst of breuk van het bootvormig beentje (scafoïde) van de duim definitief uit. Vanthourenhout heeft wel nog last van de oppervlakkige averij en traint met een brace. Zondag rijdt hij de Soudal Classic in Leuven. (JDK)