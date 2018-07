Geen breuken voor Bernal 17 juli 2018

Bij Team Sky haalden ze gisteren opgelucht adem: hun toptalent Egan Bernal (21) kan zijn debuut in de Tour voortzetten. Zondag kwam de jonge Colombiaan in botsing met een abrupt remmende BMC-volgwagen. Verschillende bronnen meldden dat Bernal aan zijn val enkele gebroken vingers had overgehouden. Onderzoek bracht gelukkig alleen maar kneuzingen aan het licht, zodat de klimmer morgen toch van start kan in Annecy. De witte trui mag hij ongetwijfeld wel op zijn buik schrijven, want Bernal volgt na zijn onfortuinlijke avontuur op de kasseien al op 16 minuten van leider Søren Kragh Andersen. (DNR)