Geen breuk voor Cobbaut 14 augustus 2018

Elias Cobbaut (20) heeft de nacht doorgebracht in het ziekenhuis van Deurne. De linkerflank van Anderlecht moet daar vandaag extra onderzoeken ondergaan om de ernst van zijn enkelblessure te bepalen. Gisteren was dat niet mogelijk, want de enkel was nog te fel gezwollen. Wat voorlopig vaststaat, is dat Cobbaut geen breuk heeft opgelopen. Wellicht zijn zijn ligamenten wel deels of volledig gescheurd en mogelijk is er ook schade aan het kraakbeen. Anderlecht houdt rekening met een langdurige afwezigheid. (MJR/PJC)