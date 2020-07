Exclusief voor abonnees Geen boetes voor feestende studenten Europacollege 02 juli 2020

00u00 0

De studenten van het Europacollege in Brugge die vorige week een feestje organiseerden met meer dan honderd aanwezigen, zullen niet beboet worden. Dat zei burgemeester Dirk De fauw (CD&V) dinsdagavond op de gemeenteraad. De studenten vierden vorige week hun laatste dag in Brugge en namen het niet al te nauw met de coronamaatregelen. Toen de politie arriveerde, gedroegen ze zich volgens de agenten arrogant en respectloos. De politie stelde echter geen pv op en dus worden ze nu niet vervolgd. Aan het Europacollege studeren jongeren uit heel Europa, die vaak doorgroeien naar topfuncties binnen de EU. Even was er sprake van dat de feestende studenten het traditionele eregetuigschrift van Brugge niet zouden krijgen, maar ook dat is van de baan. De studenten hebben zich al per brief geëxcuseerd bij de burgemeester. (MMB)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen