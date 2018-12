Geen bijkomende straf voor Renaud Hardy 28 december 2018

Het Antwerpse hof van beroep heeft de Mechelse seriemoordenaar Renaud Hardy geen bijkomende straf gegeven voor het beschieten van een fietsster met een loodjesgeweer. In eerste aanleg had hij daarvoor 12 maanden cel met uitstel gekregen. Hardy schoot op 1 oktober 2014 onder invloed van cocaïne een fietsster op de Battelbrug in Mechelen met een loodjesgeweer in de rug. De vrouw reed door, maar werd achtervolgd door Hardy. Toen hij zag dat haar vriend haar thuis stond op te wachten, droop hij af. De vriend verwittigde wel de politie, die bij een huiszoeking bij Hardy het loodjesgeweer terugvond achter een haag. De politie wist toen nog niet dat hij al een moord had gepleegd, op Maria Walschaerts uit Mechelen. Later zou hij ook nog zijn ex Linda Doms vermoorden in Hofstade. Mogelijk is de beschoten vrouw dus aan veel erger ontsnapt.

