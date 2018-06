Géén bier, wel yoga: België heeft eerste mannenfestival 19 juni 2018

Een weekend zonder kinderen en vrouwen, mét paintball, liters bier en heel weinig slaap. Heel wat mannen houden elk jaar wel zo'n uitje met hun beste vrienden, en in september wordt er voor het eerst in ons land één op grote schaal georganiseerd. In het Vlaams-Brabantse Sint-Joris-Weert komt er, in navolging van Nederland, een mannenfestival. Al zal het er beschaafder aan toegaan dan op menig vrijgezellenweekend, want alcohol zal er niet worden geschonken, en ook van pompende beats is geen sprake. Staan wel centraal: rust en persoonlijke ontwikkeling. Het hele gebeuren vindt plaats in de natuur. Zo zullen mannen er kunnen ploeteren in de modder, ijsbaden nemen en door vuur lopen. Maar ook yoga volgen staat op het programma, net als... knuffelen, zonder dat ze daarvoor scheef bekeken worden. Tickets kosten tussen 260 en 300 euro, inclusief overnachting. Meer info is te vinden op www.mannenfestival.be. (FT)

