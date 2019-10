Exclusief voor abonnees Geen bier op hoofdtribune 05 oktober 2019

Antwerp treedt op tegen de fans die in voorgaande wedstrijden - vorig seizoen zag Michel Preud'homme tientallen bekertjes rond zijn hoofd zoeven - dingen op het veld wierpen. De club verbiedt zondagavond bier en andere dranken op de nieuwe hoofdtribune. "Omdat het helaas duidelijk is geworden dat dergelijke incidenten hoofdzakelijk daar plaatsvinden." De maatregel geldt vooralsnog voor één wedstrijd. "De club voert hiermee consequent haar veiligheidsbeleid verder uit", klinkt het nog in de officiële mededeling van de club. (SJH)