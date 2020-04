Exclusief voor abonnees Geen bezoek, wel héél veel filmpjes van dochtertje Nathalie Meskens 04 april 2020

00u00 0

Een week is Nathalie Meskens (37) de trotse mama van dochtertje Lima. En gisteren mocht heel Vlaanderen zien hoe schattig haar kleine oogappel eruitziet. "Het gaat allemaal heel goed. Lima eist zoveel aandacht en liefde op, dat ik vergeet wat er daarbuiten allemaal gebeurt", zei Meskens in 'Blijf in uw kot!', de dagelijkse ochtendshow tussen 9 en 12 op VTM en Qmusic. Al wegen de strenge coronamaatregelen door. "Normaal zouden we nu bezoek krijgen, maar in plaats daarvan moeten we filmpjes doorsturen naar iedereen. Videobellen is onze redding. Maar dat mijn moeder mijn kindje voorlopig niet kan vasthouden, vind ik echt heel jammer." Meskens en haar vriend Nadim werden op 25 maart voor het eerst mama en papa. (JOBG)

