Geen bezoek in rusthuis? Dan zetten we wel parlofoon voor het raam

Twee parlofoons en een groot raam: meer hebben ze in het Tongerse WZC Aurora niet nodig om het verbod op bezoek in woonzorgcentra te omzeilen. Op de tafeltjes staan - ook helemaal volgens de richtlijnen - flesjes met ontsmettingsmiddel. "Het totale verbod op bezoek is absoluut te verdedigen, onze bewoners behoren tot een risicogroep", zegt directeur Dirk Vroonen. "Maar aan de andere kant is het missen van de vertrouwde babbel met kinderen, kleinkinderen en vrienden nefast voor hun welzijn. Daarom hebben we de koppen bij elkaar gestoken en hebben we deze mooie oplossing gevonden, die voldoet aan alle coronarichtlijnen."

