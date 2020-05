Exclusief voor abonnees Geen bezoek (1) 12 mei 2020

Net als de dame uit de 'Brief van de dag' (Dialoog van gisteren), ligt mijn man ook al maanden in het ziekenhuis, zonder dat hij een bezoekje kan krijgen. Voor hem zelfs geen gewuif aan het venster zoals dat in de woonzorgcentra wel altijd het geval is geweest. Mijn man is dialysepatiënt en heeft de voorbije maanden gedeeltelijke amputaties ondergaan aan de voeten. Dit is voor hem heel zwaar om dragen en dit zonder enige vorm van psychologische ondersteuning of revalidatie. Motorrijders, vissers, wandelaars en shoppers hebben nu allemaal al hun pleziertje gehad, wanneer denken we aan de mensen in ziekenhuizen die niet besmet zijn met corona? Denk ook aan het welzijn van deze vergeten groep. Mijn dank trouwens aan het verplegend personeel voor hun eindeloze inzet!

Anita Coeckelberghs

