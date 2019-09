Exclusief voor abonnees Geen bewijzen, geen aanranding Gentse Feesten 06 september 2019

Een man die verdacht werd van een aanranding op de Gentse Feesten is door de rechtbank over de hele lijn vrijgesproken. Volgens de rechter is er sprake van twijfel en zijn er niet genoeg objectieve bewijzen van zijn schuld. Het slachtoffer verklaarde dat ze een hand aan haar borst voelde, maar de man verklaarde dat hij zich enkel een weg wilde banen door de massa. Omdat de verklaringen van het slachtoffer en die van een getuigen niet helemaal gelijklopen, krijgt de verdachte het voordeel van de twijfel. (WSG)