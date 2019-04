Exclusief voor abonnees Geen bewijzen dat Huawei Belgen bespioneert voor China 16 april 2019

Het Belgische Centrum voor Cybersecurity (CCB) heeft geen aanwijzingen dat smartphone-gigant Huawei spioneert voor de Chinese overheid. De Amerikaanse regering waarschuwde ons land daar begin dit jaar voor. Amerika beschuldigt Huawei onder meer van het stelen van handelsgeheimen en is ervan overtuigd dat het bedrijf nauwe banden onderhoudt met de Chinese overheid. Het CCB heeft sinds december onderzoek gevoerd naar de technologiereus. Sindsdien zijn geen bewijzen van spionage gevonden. Huawei werkt in België samen met providers Proximus, Telenet/Base en Orange. "Tot vandaag hebben we geen aanwijzingen gevonden die voldoende zijn om van een dreiging vanuit Huawei te kunnen spreken", zegt het CCB. Premier Charles Michel, liet eerder weten dat het Belgische standpunt over Huawei zou afhangen van het rapport. "Er komt echter geen eindrapport", klinkt het. Het centrum laat weten voortdurend door te willen gaan met het onderzoek.

