Geen beterschap voor Pelsmaekers En Lefèbre 07 augustus 2018

WK ZEILEN

Rustdag op het WK gisteren in de Laser Radial en Laser-klasse in het Deense Aarhus maar in de andere categorieën ging de strijd onverminderd voort. Beterschap kwam er evenwel niet voor Yannick Lefèbre en Tom Pelsmaekers bij de 49ers. Zij finishten als 16de en 19de in de vijfde en zesde regatta en zakten zo van de 53ste naar de 54ste plek in de tussenstand. Alleen de top acht verzekert zich van een olympisch ticket.