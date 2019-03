Geen betaald volleybal meer bij Amigos Zoersel 04 maart 2019

Het hing al een paar weken in de lucht en werd nu ook door clubvoorzitter Claude Holvoet officieel meegedeeld: "Bij Amigos Zoersel zal er in de toekomst geen sprake meer zijn van betalend volleybal. Ook de vrouwenploeg kreeg te horen dat ze volgend seizoen wel mag aantreden in Liga A, maar dat er geen betaalde prestaties meer zullen zijn. Het is vandaag nog onduidelijk welke speelsters zullen blijven.

