Exclusief voor abonnees Geen Bemelmans in Davis Cup 22 oktober 2019

00u00 0

Kapitein Johan Van Herck maakte gisteren zijn selectie bekend voor de finale van de Davis Cup, over vier weken in Madrid. David Goffin, Kimmer Coppejans en dubbelspecialisten Sander Gillé en Joran Vliegen waren redelijk zeker van hun plaats. Van Herck verkoos voor de laatste plek uiteindelijk 'Mister Davis Cup' Steve Darcis boven Ruben Bemelmans. De 35-jarige Luikenaar kondigde vorige week nog zijn afscheid van het proftennis aan en sukkelt bovendien met een elleboogblessure, maar de Limburger kon na een erg matig seizoen toch niet genoeg gewicht in de schaal leggen. "Dit was een moeilijke en bijzondere selectie", gaf Van Herck toe. "We moeten nu trachten voorbij Colombia en Australië te geraken, twee niet te onderschatten tegenstanders. We hebben wel een team met veel ervaring, talent en de teamgeest om ons te plaatsen voor de knock-outfase." Achttien landen strijden in de Caja Magica in zes poules van drie voor de titel, de zes besten en de twee beste tweedes van elke groep gaan door naar de kwartfinales. (FDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen