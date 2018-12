Geen Belgische slachtoffers 24 december 2018

00u00 0

"24 uur na de ramp blijft de balans groeien. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers, hun families en hun geliefden. Op dit moment hebben we geen aanwijzingen dat er buitenlanders onder de slachtoffers zijn", postte Didier Reynders (MR) gisteren op Twitter. Voor zover bekend, zijn er dus ook geen Belgische slachtoffers. De minister van Buitenlandse Zaken blijft de situatie wel op de voet volgen via de Belgische ambassade in Jakarta. Zowel Thomas Cook/Neckermann als Tui heeft geen klanten in het getroffen gebied, dat vooral onder Indonesiërs een populaire vakantiebestemming is. (BJM)