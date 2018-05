Geen Belgische royals naar huwelijk Harry en Meghan 11 mei 2018

Er zullen geen Belgische royals aanwezig zijn op de 'Royal Wedding'. Ons koningshuis ontving geen uitnodiging. Dat is niet abnormaal, verzekert het paleis. "Uiteindelijk is Harry geen staatshoofd en zelfs geen troonsopvolger. Als er al iemand uitgenodigd zou worden, zou dat eerder Astrid of haar zoon zijn."