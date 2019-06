Exclusief voor abonnees Geen Belgische kwartfinale Flipkens - Van Uytvanck 14 juni 2019

00u00 0

Kirsten Flipkens (WTA 69) wachtte gisteren tevergeefs op vriendin Alison Van Uytvanck (WTA 55) om er een Belgische kwartfinale van te maken op de Libema Open. De Brabantse gaf echter niet thuis en verloor de woensdagavond uitgeregende partij tegen de Kazachse kwalificatiespeelster Elena Rybakina (WTA 134) vrij zoutloos met 3-6, 4-6. Ook Ysaline Bonaventure (WTA 120) liet jammer genoeg exact dezelfde score optekenen in haar tweede ronde tegen Mertens-killer Ekaterina Alexandrova (WTA 52) waardoor enkel Flipkens, tegen Rybakina, en Greet Minnen (WTA 139), tegen Veronika Kudermetova (WTA 60), vandaag in de kwartfinales in actie komen. (FDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis