Geen Belgische clubs meer, wél deze toekomstige sterren

07 maart 2019

João Félix 19 Benfica

Straffer dan idool Ronaldo

Het grootste Portugese fenomeen sinds Cristiano Ronaldo. João Félix maakt furore tijdens zijn debuutseizoen voor Benfica. In zijn eerste 1.000 minuten op het hoogste niveau was de elegante spelmaker goed voor maar liefst 8 goals en 3 assists - straffer dan onder meer zijn grote idool Ronaldo, Mbappé en Neymar. "Zijn balbehandeling doet mij denken aan Zidane", loofde Portugal-legende Nuno Gomes onlangs. Ook Thierry Henry is naar verluidt wild van de sierlijke aanvaller. Geïnteresseerden - het zijn quasi alle Europese grootmachten - zullen de transferclausule van 120 miljoen euro moeten neertellen voor het wonderkind. Het zou van Félix de duurste Portugese voetballer ooit maken. Bij FC Porto worden ze spontaan misselijk van die gedachte. De landskampioen stuurde Félix op zijn 14de door wegens te klein en tenger. 't Kan verkeren.

