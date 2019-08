Exclusief voor abonnees Geen Belgen in top 10 bij junioren 08 augustus 2019

Het tijdritgoud bij de mannelijke junioren op het EK in Alkmaar ging naar Andrea Piccolo. De Italiaan legde het 22,4 kilometer lange traject af in 26:52 en realiseerde daarmee een gemiddelde snelheid van 50,025 km/u. Lars Boven en Enzo Leijnse (beiden Nederlanders) mochten mee op het podium. De Belgen eindigden niet in de top tien. Lars Van Ryckeghem finishte als 23ste op 1:43. Lucas Rogiers werd 26ste op 1:51. Piccolo volgt Remco Evenepoel op als Europees kampioen.

