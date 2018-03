Geen Belgen in top 10 bij de vrouwen 29 maart 2018

Dankzij een solo van circa vijf kilometer zette Ellen van Dijk (31) Dwars door Vlaanderen op haar naam. De gewezen wereldkampioene tijdrijden glipte weg uit een kopgroep van acht die op de Knokteberg werd gevormd. Ploeggenote Floortje Mackaij was eveneens mee, Belgen waren niet op het voorplan te vinden. Voor Van Dijk, vier jaar geleden winnares van de Ronde van Vlaanderen, was het in een kletsnat Waregem de tweede zege dit seizoen.

