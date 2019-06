Exclusief voor abonnees Geen Belgen in dubbelfinale 08 juni 2019

Elise Mertens noch Kirsten Flipkens kon zich gisteren plaatsen voor haar eerste grandslamfinale in het dubbelspel. De Limburgse ging met de Wit-Russische Aryna Sabalenka kansloos met 2-6, 1-6 onderuit tegen het tweede reekshoofd, Kristina Mladenovic en Timea Babos. Flipkens en haar Zweeds dubbelmaatje Johanna Larsson hadden wel kansjes maar waren uiteindelijk niet opgewassen (4-6, 4-6) tegen het Chinese duo, Saisai Zheng en Yingying Duan. Beide Belgische dames kunnen nu de verplaatsing maken naar Rosmalen, waar ze vanaf maandag beginnen aan het grasseizoen. Mertens en Flipkens doen dat met 73.000 euro in de koffer en hun beste plaats op de dubbelranking in het verschiet. De Hamontse wordt maandag het nieuwe nummer vijf van de wereld terwijl de Kempense als nummer 27 het zeker ook niet slecht doet. Op Wimbledon doen ze met hun vaste partners dan maar een nieuwe gooi naar een eerste grandslamfinale. (FDW)

