Geen beelden van incident bij Mars tegen Marrakesh? Vrijspraak dan

Een man die ervan verdacht werd op de Mars tegen Marrakesh traangas in het gezicht van agenten te hebben gespoten, is vrijgesproken. Eerder werd nog tien maanden cel gevorderd. "Hij brak door de linies van de ordediensten en viel een agent aan die de cameraploeg van de politie moest beschermen. Hij spoot met traangas onder de helm in de ogen van de agent. Hetzelfde deed hij met een andere agent die toesnelde om zijn collega te helpen", aldus het parket. De getuigenis van één van de agenten was voor het parket een doorslaggevend element. Dat er geen beelden waren van het incident vond de rechter vreemd, zeker omdat het vlak bij de cameraploeg van de politie gebeurde. "Misschien staan er op die beelden wel zaken die het verhaal van mijn cliënt bevestigen?", had zijn advocaat geopperd. Met succes: de man werd op basis van twijfel vrijgesproken. (WHW)

