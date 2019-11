Exclusief voor abonnees Geen beelden door feestdag: politie zoek eerst in foute buurt naar twintiger 13 november 2019

00u00 0

Met man en macht is gisteren in Antwerpen gezocht naar Ben Vanleene (28, foto), die sinds zondagavond vermist is. De twintiger werd voor het laatst gezien op de match Antwerp-Club Brugge. Uiteindelijk moesten de zoekacties gestaakt worden omdat het te donker werd. Eerst zocht de politie wel in de foute buurt, omdat zijn vrienden ervan uitgegaan waren dat hij aan de halte in de buurt van de Meir - zijn woonplaats - was uitgestapt. Beelden van de bewakingscamera's van De Lijn konden gisteren pas bekeken worden, omdat het maandag een feestdag was. Daarop was te zien hoe de twintiger uitstapte in de buurt van het Sportpaleis, waarna de zoekacties zich in die buurt concentreerden.

