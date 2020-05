Exclusief voor abonnees Geen B- of C-attesten in juni 02 mei 2020

00u00 0

Het gemeenschapsonderwijs (GO!) adviseert zijn scholen om dit schooljaar géén examens meer te organiseren. De tijd die rest, kan dan volop worden lesgegeven. Permanente evaluaties en eerdere examenresultaten zouden beslissen of leerlingen naar het volgende jaar mogen. "Nu examens organiseren voor leerstof die ze grotendeels zelfstandig moeten verwerken, is niet erg fair", vindt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. In juni zullen ook nog geen B- of C-attesten worden uitgedeeld. "Leerlingen met tekorten moeten we de kans geven om die in de zomervakantie op te halen." Dat kan bijvoorbeeld door extra zomertaken. Scholen kunnen er ook voor kiezen eind augustus alsnog examens te organiseren, aldus het GO! "We moeten immers vermijden dat leerlingen volgend schooljaar niet op hun plaats zitten." (SPK)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen