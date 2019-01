Geen Autosalon zonder Laurent 19 januari 2019

00u00 0

Prins Laurent mocht gisteren de 97ste editie van 'Brussels Motor Show' in Brussels Expo openen. De leden van de koninklijke familie staan bekend om hun liefde voor (snelle) wagens en dus slaat Laurent maar zelden een editie van het Autosalon over, zelfs in jaren dat zijn broer, koning Filip, de honneurs waarneemt. De praktische prins had niet alleen oog voor luxebolides maar ook voor gezins- en bedrijfswagens. Vanaf vandaag gaan de deuren open voor het grote publiek. Het salon loopt tot en met 27 januari. Vorig jaar waren er 550.000 bezoekers.

