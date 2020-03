Exclusief voor abonnees Geen asielaanvragen meer, dus ook geen opvang 18 maart 2020

00u00 0

Asielzoekers die aankloppen bij het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje staan sinds gisteren voor een gesloten deur. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) past de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad toe en vermijdt dat grote groepen mensen met elkaar in contact komen. Dagelijks gaat het normaal om 100 tot 150 mensen die asiel willen aanvragen in ons land. "Op dit moment is er geen enkele registratie, dus ook geen opvang. Het is niet duidelijk hoe lang deze maatregel zal duren", meldt DVZ. Iedereen één per één binnenlaten is geen optie, want dan blijven de asielzoekers nog steeds voor de deur samentroepen. De asielzoekers blijven nu in de kou staan. "Ik slaap al drie weken op straat met mijn kinderen en vrouw. Net nu ik binnen mag, sluiten ze zonder waarschuwing. Wat moeten wij nu doen?", zo getuigt iemand.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis