Geen antrax, wel geschrokken Francken krijgt poederbrief en kogel 19 januari 2018

Het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft gisteren een envelop met wit poeder en een lege kogelhuls ontvangen. De omslag - die door de post geleverd werd - bevatte ook een kaartje met 'Innige deelneming'. Meteen werd de zogenaamde antraxprocedure opgestart. Alle medewerkers, ook de staatssecretaris zelf, zaten enige tijd in quarantaine. Twee mensen die in contact kwamen met de envelop kregen een douche in het ziekenhuis. Ook de ambtswoning van de premier, aan de overkant van de straat, werd preventief ontruimd. "Ik zeg al maanden: stop met mij te criminaliseren of er komen mensen op ideeën", reageert Francken. "Als men de haatprent van Jeune Ecolo verkiest tot communicatiemoment van het jaar 2017, zie je hoe ver het gekomen is. En dan zul je hier en daar wel een gek vinden die bereid is om zoiets te doen." Het poeder in de envelop bleek uiteindelijk geen sporen van antrax te bevatten.

