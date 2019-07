Exclusief voor abonnees Geen animo voor nultolerantie voor alcohol in verkeer 10 juli 2019

Na het ongeval dat Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) veroorzaakte onder invloed van alcohol, acht sp.a de tijd rijp om nog eens te pleiten voor nultolerantie in het verkeer. Kamerlid Joris Vandenbroucke heeft een wetsvoorstel van zijn partij opgediept dat in de vorige legislatuur op een njet stootte, en dient het nu opnieuw in. Het ziet er evenwel niet naar uit dat er snel nultolerantie voor alcohol zal komen. Groen en PVDA zijn wel voor, maar N-VA, CD&V, Open Vld en Vlaams Belang menen dat dit geen impact zou hebben op de verkeersveiligheid. Zij zien meer heil in een grotere pakkans, ook buiten de BOB-campagnes, en een strengere aanpak van hardleerse chauffeurs. (ARA/TT)