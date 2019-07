Exclusief voor abonnees Geen algemeen captatieverbod in West-Vlaanderen Redactie

09 juli 2019

Gouverneur Carl Decaluwé ontkent dat er een algemeen captatieverbod op komst is voor West-Vlaanderen. Het persagentschap Belga had dit gisteren aangekondigd. “Op basis van cijfers en tabellen verzeker ik u dat er woensdag geen algemeen verbod komt voor West-Vlaanderen”, zegt gouverneur Carl Decaluwé. “Ik ben ontevreden door dergelijke paniekberichten. Het enige effect is dat de boeren massaal naar de rivieren trekken om er een extra voorraad water op te pompen. Dat zagen we al na de aankondiging van het captatieverbod in Antwerpen. Het klopt ook niet dat de droogtecommissie vandaag is bijeengekomen. Er was enkel overleg met een technische planningsgroep. Wel juist is dat landbouwers in de Zuidijzerpolder vanaf morgen geen water meer oppompen. Woensdag bekijken we of er maatregelen moeten genomen worden voor enkele andere rivierbekkens waar de situatie spannend is, zoals het IJzerbekken.

