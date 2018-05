Geen akkoord over staakt-het-vuren in Gaza 31 mei 2018

De Palestijnen en Israëli's geraken het niet eens over een staakt-het-vuren in de Gazastrook. Het Palestijnse Hamas, dat de Gazastrook controleert, verkondigde dat het bereid was een staakt-het-vuren in acht te nemen als de Israëli's dat ook zouden doen. De Israëlische minister van Inlichtingen Yisrael Katz ontkent echter dat Israël een akkoord tot staakt-het-vuren heeft gesloten met de gewapende groepen in de Gazastrook, na de escalatie van het geweld daar.