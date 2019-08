Exclusief voor abonnees Geen akkoord kan Britten met afvalberg opzadelen 24 augustus 2019

Drie miljoen ton huishoudelijk afval verscheept het Verenigd Koninkrijk elk jaar naar het Europese vasteland. Dat wordt onder meer in ons land, Nederland en Duitsland verwerkt, gesorteerd of gerecycleerd. Indien er geen akkoord komt tussen de Britten en de EU, zal dat afval na 31 oktober op Britse stortplaatsen belanden. Afvalverwerkers waarschuwen nu al dat de capaciteit daar niet voldoende zal zijn. De Britse overheid heeft nochtans beloofd zich te houden aan de Europese richtlijnen inzake afval, ook na de brexit. Tegen 2035 mag maximaal 10% van het afval afgevoerd worden naar een stortplaats. Momenteel dumpen de Britten 20% van hun afval. In ons land gaat slechts 1% naar het stort.