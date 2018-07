Geen airco? 28 juli 2018

Dan staken buschauffeurs Enkele bestuurders van de Waalse vervoermaatschappij TEC hebben gisteren spontaan het werk neergelegd. De buschauffeurs van de stelplaats Luik-Verviers weigeren uit te rijden zonder airco. Iets meer dan één op de tien bussen heeft er geen klimatisatie aan boord. TEC meldt dat er 162 nieuwe bussen besteld zijn en dat de chauffeurs in afwachting mogen werken in bermuda en polo. Als het warmer dan 27 graden is, krijgen ze ook een uur recup. Normaal hervatten de stakers vandaag het werk.