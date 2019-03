Geen afscheidsmatch voor zieke Pozo? 16 maart 2019

00u00 0

Wordt het dan helemaal een afscheid in mineur voor Alejandro Pozuelo? De middenvelder die vanaf maandag eigendom wordt van Toronto FC kon ook gisteren niet trainen door een griepaanval. Hij meldde zich op de club, maar werd meteen naar huis gestuurd. Afwachten of hij fit geraakt. Maandag reist hij naar Sevilla om een aantal administratieve zaken in orde te brengen en afscheid te nemen van zijn familie. Komende vrijdag reist hij door naar Canada. (KDZ)