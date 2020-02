Exclusief voor abonnees Geen achterstallige kinderbijslag meer voor vluchtelingen 22 februari 2020

00u00 0

De Vlaamse regering heeft gisteren beslist de retroactieve uitbetaling van het Groeipakket - de vroegere kinderbijslag - aan erkende vluchtelingen te schrappen. Dat heeft minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bekendgemaakt en was al voorzien in het regeerakkoord. De maatregel levert ook een positieve budgettaire impact van ongeveer 1 miljoen euro op. De retroactieve kinderbijslag was volgens de regering ook "dubbelop", omdat asielzoekers al recht hebben op bed-bad-brood. Eind 2019 veroorzaakte minister-president Jan Jambon (N-VA) een mediastorm toen hij zei dat hij weet had van een familie asielzoekers die net na hun regularisatie zoveel achterstallige kinderbijslag kreeg dat ze er meteen een huis van kon kopen. Een uitspraak die ook bij zijn coalitiepartners kwaad bloed zette.

