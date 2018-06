Geen 99ste titel voor Federer 25 juni 2018

Roger Federer won niet zijn tiende titel, het zou zijn 99ste ATP-toernooizege zijn, in het Duitse Halle. De jonge Kroaat Borna Coric (ATP 34) was met 7-6, 3-6, 6-2 te sterk. Voor Federer geen drama, hij is pas twee weken terug na een drie maanden durende pauze, maar hij verliest zijn vorige week verworven nummer één-positie wel opnieuw aan Nadal.