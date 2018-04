Geen 90's-feest zonder 'Barbie Girl' 09 april 2018

00u00 0

Nostalgie alom op de elfde 'I Love the 90's' zaterdagavond. Aqua, de Deense band die wereldberoemd werd met hun 'Barbie Girl'-hit uit 1997, stond voor het eerst op het podium van de Ethias Arena. De 20.000 feestvierders waren door het dolle heen toen die monsterhit hen live voorgeschoteld werd. Aqua had speciaal voor de 'I Love the 90's' zelfs een liveband meegebracht. Hoewel wij de band enkel kennen van een paar hits eind jaren 90 - denk aan 'Doctor Jones' - bestaat Aqua nog steeds. De groep is altijd blijven optreden. Alleen sinds een paar jaar in een andere sound: Duitse elektropop. (JOBG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN